Ковалёв — об «Авангарде»: выходить на лёд родной арены — непередаваемые ощущения

Нападающий «Авангарда» Антон Ковалёв рассказал, как сложился для него минувший сезон, в котором он успел сыграть в трёх лигах (КХЛ, ВХЛ и МХЛ), а также принял участие в Кубке Вызова.

«Мой дебютный матч в КХЛ состоялся в Омске. Предстояла игра с финским «Йокеритом». За день до игры меня предупредили, чтобы пришёл на тренировку с основной командой. Андрей Скабелка сказал, чтобы я одеваюсь на игру 13-м нападающим. В самом начале встречи один из игроков нашей команды получил повреждение, тренеры сказали мне, чтобы готовился. «Йокерит» — одна из самых быстрых команд в КХЛ, поэтому важно было не уступать в скорости. Это непередаваемые ощущения, выходить на лёд родной арены, в Омске отличные болельщики, которые всегда гонят команду вперёд. Так я и провёл свой первый матч за «Авангард».

В этом сезоне мне удалось поиграть в трёх лигах. Каждый раз нужно было перестраиваться, это требовало определённых усилий. Первую часть сезона я провёл в ВХЛ, затем вернулся в МХЛ, провёл несколько встреч и стал привлекаться к играм за «Авангард». Сезон получился очень интересным, «вышка» закалила меня перед выходом на другой уровень. Было непросто, но я справился и отлично понимал, что от меня требуется. Тяжёлая работа всегда окупается, это то, во что я верю, и руководствуюсь этим принципом всегда.

Незадолго до конца регулярки меня командировали в Караганду, в расположение команды «Сарыарка». В ВХЛ стартовал плей-офф и нам предстояли матчи с «Металлургом». Серия получилась интересной, из семи матчей, никто не хотел уступать. Закончилась она во втором овертайме седьмой игры, к сожалению, мы уступили. Хотелось бы поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба «Сарыарка» за доверие и развитие. Я провёл в Казахстане почти четыре месяца и получил хороший опыт.

Кубок Вызова — прекрасное мероприятие. Уфе удалось грандиозно провести Неделю Звёзд Хоккея, подарить болельщикам настоящий праздник. Всё началось на Кубке Вызова, Восток против Запада. Уфимская арена была заполнена до отказа и это был мой первый опыт игры при таком количестве зрителей. Присутствовало волнение, но проведя пару смен, вошёл в игру и стало проще. Уступая по ходу встречи 0:1, нам удалось сравнять счёт незадолго до окончания третьего периода. Игра перешла в овертайм, а затем буллиты. В серии послематчевых бросков игроки Запада одержали победу. Проигрывать в таком напряжённом матче всегда тяжело и когда меня признали одним из лучших игроков встречи, чувства были смешанные. Через некоторое время осознал, что это потрясающе, ведь я получил возможность принять участие в матче звёзд КХЛ», — цитирует Ковалёва официальный сайт МХЛ.