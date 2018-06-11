Сетдиков — о переходе в «Торпедо»: честно признаюсь, ждал предложения из КХЛ

Лучший игрок регулярного чемпионата Высшей лиги сезона-2017/18 Никита Сетдиков прокомментировал подписание контракта с «Торпедо».

«Эмоции от того, что теперь буду играть в КХЛ, только положительные. Я думаю, что переход в «Торпедо» — это новый вызов для меня. Проанализировав всё, взвесив все «за» и «против», я решил, что это лучшее предложение. Впереди интересный сезон с глобальными целями и задачами. В новой команде знаком с Дамиром Жафяровым. Мы с ним вместе играли в школе «Русь» и вместе тренировались под руководством нашего первого тренера С.И. Глазунова.

В любом случае, думаю, проще не будет. В каждой команде нужно работать по максимуму и доказывать и себе, и тренеру, что ты готов. Этот сезон в «Горняке» навсегда останется в моей памяти. А продуктивным он получился за счёт работы, самоотдачи, партнёров и доверия тренера и руководства клуба.

Ждал ли я предложения из КХЛ? Честно признаюсь, да. Предложения от клуба КХЛ ждёт любой молодой хоккеист. Я самый ценный игрок сезона ВХЛ? Очень приятно, что за меня проголосовали. Большое спасибо ребятам. Когда твои коллеги считают тебя лучшим игроком сезона – это самый ценный приз для хоккеиста. Все эти награды — это оценка моей работы в сезоне», — цитирует Сетдикова официальный сайт ВХЛ.