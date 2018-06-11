Баттон: Кравцову нужно доставлять шайбу, Денисенко играет разнообразнее

Директор отдела скаутинга телекомпании TSN, комментатор и бывший генеральный менеджер клуба НХЛ Крэйг Баттон сравнил игровые качества российских нападающих Виталия Кравцова и Григория Денисенко. Молодые хоккеисты примут участие в драфте НХЛ-2018, который состоится 22-23 июня в Далласе.

«Мне нравится творческий подход Денисенко к игре. Он способен разыграть комбинацию, забить гол. Кравцова я считаю забивным крайним нападающим. Когда он набрал скорость, ему нужно отдать шайбу. У него хорошие габариты, за счёт которых он может создать момент, но Денисенко способен действовать разнообразнее. Он может забивать по-разному: с хода, из борьбы, из круга вбрасывания. У него отличное воображение, и он хочет забивать. Я считаю, что Кравцову нужно доставлять шайбу, а значит ему нужен центральный. Денисенко играет разнообразнее», — цитирует Баттона официальный сайт НХЛ.