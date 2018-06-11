«Барыс» сделал подарок бронзовому призёру Олимпиады 2014 года в Сочи

Хоккейный клуб «Барыс сделал сюрприз казахстанскому фигуристу, бронзовому призёру Олимпийских игр-2014 в Сочи Денису Тену, информирует официальный сайт клуба. 24-летний фигурист занял третье место в мужском одиночном катании.

«В ходе шоу казахстанского фигуриста «Денис и друзья», прошедшего в субботу на «Барыс Арене», защитник «Барыса» и сборной Казахстана Валерий Орехов вручил Тену именной свитер хоккейного клуба под номером «10», — сообщает пресс-служба клуба.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Барыса».

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