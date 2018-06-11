Денисенко: нравится творческий подход и волшебные броски, хоккей должен быть шоу

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко поделился соображениями о своих сильных сторонах, а также рассказал, что ему нравится в хоккее. Российский форвард примет участие в драфте НХЛ-2018, который состоится 22-23 июня в Далласе.

«Я думаю, что техничен и могу играть в быстрый, созидательный хоккей. Мне нравится создавать красивые моменты. Мой любимый игрок — Патрик Кейн. Его руки, ноги постоянно находятся в движении, за ним очень интересно наблюдать. Мне нравится творческий подход к игре, волшебные броски. Хоккей должен быть шоу», — цитирует Денисенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.