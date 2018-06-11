«Рейнджерс» заключили новый контракт с Мазанецом, он конкурент Георгиева

«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил новый контракт с голкипером системы Мареком Мазанецом, информирует iSport. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Минувший сезон 26-летний Мазанец начинал в братиславском «Словане», проведя за команду 23 матча в регулярном чемпионате. В среднем вратарь пропускал 3,40 шайбы за игру, отражая в среднем 89,9% бросков. В декабре 2017 года Мазанец перебрался в «Рейнджерс». Чешский вратарь принял участие в 20 матчах чемпионата АХЛ за «Хартфорд», пропуская 2,97 шайбы за матч и отражая 90,5% бросков. Мазанец на данный момент является главным конкурентом российского вратаря Александра Георгиева в системе «синерубашечников».

«Когда Марек начал играть за «Хартфорд», то у него сразу отлично пошли дела. К сожалению, потом его сильно подвели травмы. Это произошло в тот самый момент, когда был травмирован Хенрик Лундквист. В итоге в главной команде шанс предоставили россиянину Георгиеву», — прокомментировал игру своего клиента в минувшем сезоне агент хоккеиста Михал Шивек.