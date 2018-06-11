«Калгари» хочет заключить контракт с серебряным призёром Олимпиады-2018

«Калгари Флэймз» заинтересован в заключении контракта с нападающим сборной Германии Ясином Эхлицем, информирует Bild.

25-летний нападающий имеет действующее соглашение с «Нюрнбергом», рассчитанное ещё на три года. В минувшем сезоне Эхлиц забросил 10 шайб и сделал 21 голевую передачу в 46 матчах регулярного сезона. В 12 матчах плей-офф на его счету 6 (5+1) очков.

В составе национальной команды Эхлиц дошёл до финала Олимпийских игр 2018 года и стал серебряным призёром. В 7 матчах турнира форвард отметился 3 голевыми передачами. Также Эхлиц выступал на чемпионате мира—2018, где в 7 играх забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи.

«Я могу подтвердить, что мы ведём переговоры с «Калгари», — сказал Эхлиц.