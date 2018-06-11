«Нефтехимик» может подписать Скачкова, он примет участие в молодёжном лагере

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Скачков примет участие в молодёжном лагере «Нефтехимика», где пройдёт просмотр, по итогам которого будет принято решение о заключении контракта.

Минувший сезон 33-летний форвард начинал в «Югре». В 28 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-12». После расторжения контракта с ханты-мансийским клубом Скачков продолжил карьеру в минской «Юности». В 9 матчах «регулярки» он забросил 3 шайбы и сделал 5 голевых передач. В 15 матчах плей-офф на его счету 10 (4+6) очков.

Ранее Евгений выступал за «Трактор», «Ак Барс», «Торпедо», СКА, «Салават Юлаев» и «Сочи». Скачков знаком главному тренеру «Нефтехимика» Андрею Назарову по совместной работе в Челябинске, где форвард был одной из главных звёзд команды.

На драфте-2003 Национальной хоккейной лиги Скачков был выбран «Сент-Луис Блюз» в седьмом раунде под общим 221-м номером.