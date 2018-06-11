Сергачёв — о лизаниях Маршана: в НХЛ точно нет места для такого бреда

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв вспомнил инцидент в матче плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз», по итогам которого 10 игроков были удалены до конца матча, а также прокомментировал действия нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана, который знаменит своими лизаниями соперников.

«Что случилось в игре с «Дэвилз»? Эмоции захлестнули. Мы проигрывали матч, который не хотели отдавать. Заработали удаление, а судья не свистел. В последние минуты я вышел на лёд, потому что мы хотели забить и сократить разницу в счёте. Но не получилось. Бойл просто схватил меня, там даже драки не было, немного поборолись, покричали друг на друга, и всё. Зато следующий матч провели спокойно. Эмоциональные игры часто бывают, даже в регулярном чемпионате.

Врезал бы я Маршану, если бы он меня лизнул? Даже не знаю. Это слишком мерзко. Не представляю, о чём думает человек, когда делает такие вещи. Пытается вывести соперника из себя, но так… Может, если бы меня лизнули, я бы подумал: «Окей. Ты вообще там больной?» Я бы точно разозлился. Считаю, в НХЛ точно нет места для такого бреда. Это то же самое, что плевок в лицо», — сказал Сергачёв в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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