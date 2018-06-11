Скаут клуба НХЛ назвал сильные стороны Виталия Кравцова и Григория Денисенко

Один из скаутов клуба Западной конференции НХЛ сравнил игровые качества российских нападающих Виталия Кравцова и Григория Денисенко. Молодые хоккеисты примут участие в драфте НХЛ-2018, который состоится 22-23 июня в Далласе.

«Кравцов будет использовать свои габариты, чтобы прокладывать путь к воротам и создавать голевые моменты. Денисенко техничнее владеет клюшкой, у него руки лучше. Он шустрее, изворотливее. Так и должно быть, принимая во внимание его габариты», — цитирует скаута официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Оба хоккеиста вызвали большой интерес во время тестов НХЛ: 25 клубов провели собеседования с Кравцовым, 29 — с Денисенко.