15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонсис: я никогда не терял уверенности в костяке «Вашингтона»

Леонсис: я никогда не терял уверенности в костяке «Вашингтона»
Комментарии

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис после победы своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли рассказал, что никогда не сомневался в своей команде.

«Я никогда не терял уверенности в команде, в костяке своего состава. Говоря откровенно, я также не терял уверенности в себе и в нашей руководящей группе. Я считаю, что если вы боретесь, сохраняя единство, проявляя волю, то хорошее случится с вами», – приводит слова Леонсиса Washington Post.

Материалы по теме
Овечкин купается в фонтане и пьёт шампанское из Кубка Стэнли вниз головой
Видео
Овечкин купается в фонтане и пьёт шампанское из Кубка Стэнли вниз головой

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»