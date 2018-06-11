Леонсис: я никогда не терял уверенности в костяке «Вашингтона»

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис после победы своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли рассказал, что никогда не сомневался в своей команде.



«Я никогда не терял уверенности в команде, в костяке своего состава. Говоря откровенно, я также не терял уверенности в себе и в нашей руководящей группе. Я считаю, что если вы боретесь, сохраняя единство, проявляя волю, то хорошее случится с вами», – приводит слова Леонсиса Washington Post.

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