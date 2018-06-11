В продаже появились футболки, посвящённые победе «Вашингтона» в Кубке Стэнли

Недооценённые. Кузнецов, Гретцки и ещё 4 звёзды, которым не дали «Конна Смайта»

Евгений Кузнецов в хорошей компании. В своё время с «Конном Смайтом» прокатили и Фёдорова, и Гашека, и даже Гретцки.