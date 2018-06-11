В продаже появились футболки, посвящённые победе «Вашингтона» в Кубке Стэнли

В продаже появились футболки, посвящённые победе «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли, информирует «твиттер» Japers' Rink. Напомним, «столичные», основанные в 1974 году, впервые выиграли главный трофей Национальной хоккейной лиги. На пути к Кубку они одержали победы в сериях с «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).
Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» Japers' Rink.
Недооценённые. Кузнецов, Гретцки и ещё 4 звёзды, которым не дали «Конна Смайта»
Евгений Кузнецов в хорошей компании. В своё время с «Конном Смайтом» прокатили и Фёдорова, и Гашека, и даже Гретцки.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»