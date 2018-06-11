Овечкин написал обращение с благодарностью родственникам, партнёрам и фанатам

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин написал открытое письмо после победы в Кубке Стэнли.



«Прошло 13 лет, и теперь я и мои парни — обладатели кубка Стэнли. Хочу сказать спасибо Джорджу Макфи и всем скаутам, которые помогали выбрать меня на драфте. Теду Леонсису, который вместе со своей семьёй позволил чувствовать себя здесь как дома. Всем своим партнёрам по команде, сотрудникам клуба, но хочу рассказать, что я очень доволен и фанатами „Вашингтона“! Теперь хочу сказать спасибо и моей семье, без которой я бы никогда не достиг трофея. Мама, папа и мой брат всегда верили в меня и поддерживали, я чувствую вашу энергию и эмоции, которые помогли мне стать собой. Хочу сказать спасибо и всем моим друзьям, моему тренеру и всем остальным.



Самое главное — меня продолжала поддерживать и любить моя жена Анастасия, которая делает это каждый день. Я тебя очень люблю! Теперь мы можем праздновать и запоминать этот момент на всю жизнь.Потому что это Кубок!» — написал Овечкин в своём «инстаграме».

Овечкин купается в фонтане и пьёт шампанское из Кубка Стэнли вниз головой Учитесь праздновать победы у хоккеистов.