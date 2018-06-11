Леонсис: парад «Вашингтона» получится куда более масштабным, чем все ожидают

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился ожиданиями от чемпионского парада команды в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Празднование пройдёт 12 июня, начало — в 11 часов утра по местному времени. Напомним, на параде ожидается присутствие около 100 тыс. зрителей.



«Думаю, что парад получится куда более масштабным, чем все ожидают. Мы хотим поблагодарить людей из Вирджинии, Мэриленда и Вашингтона», — приводит слова Леонсиса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин купается в фонтане и пьёт шампанское из Кубка Стэнли вниз головой Учитесь праздновать победы у хоккеистов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»