«Ванкувер» собирается выбрать на драфте защитника

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг рассказал о планах своей команды на грядущем драфте Национальной хоккейной лиги.



«Мы хотим взять сильнейшего игрока. В идеале мы хотели бы, чтобы им оказался защитник. У нас в команде хороший выбор нападающих, потому что в последние годы мы драфтовали в основном форвардов. Поэтому мы считаем, что в ближайшем будущем у нас в составе начнут появляться очень хорошие нападающие. Было бы здорово, если лучшим игроком на момент, когда наступит время нам выбирать хоккеиста, окажется защитник.



Драфт обещает быть очень интересным, потому что многое будет зависеть от того, как поведут себя клубы, выбирающие перед нами. Будут ли они ориентироваться на свои потребности или заберут лучшего хоккеиста? Все говорят, что есть пять ребят, которые входят в группу сильнейших. Но если вдруг какая-то команда захочет задрафтовать игрока не по принципу самого сильного на момент выбора, а исходя из своих клубных приоритетов, тогда картина может измениться. Я считаю, что у нас есть неплохой шанс получить нужного нам игрока под седьмым номером», — цитирует функционера официальный сайт лиги.