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Овечкин и Холтби помогли Фэллону выпить из Кубка Стэнли, держа его вниз головой

Овечкин и Холтби помогли Фэллону выпить из Кубка Стэнли, держа его вниз головой
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин посетил The Tonight Show со знаменитым комиком Джимми Фэллоном на телеканале NBC. Российский нападающий поучаствовал в съёмках программы вместе с голкипером «столичных» Брэйденом Холтби.

По ходу программы обладатели Кубка Стэнли совершили очередное возлияние из трофея при помощи соломинок. Затем Овечкин и Холтби помогли Фэллону выпить из кубка, держа его вниз головой. Это была попытка воспроизвести сцену, когда из трофея подобным образом выпил сам Овечкин во время празднования в Вашингтоне.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин выпил из кубка Стэнли, пока партнёры держали его за ноги вниз головой
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