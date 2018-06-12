Овечкин и Холтби помогли Фэллону выпить из Кубка Стэнли, держа его вниз головой

Капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин посетил The Tonight Show со знаменитым комиком Джимми Фэллоном на телеканале NBC. Российский нападающий поучаствовал в съёмках программы вместе с голкипером «столичных» Брэйденом Холтби.

По ходу программы обладатели Кубка Стэнли совершили очередное возлияние из трофея при помощи соломинок. Затем Овечкин и Холтби помогли Фэллону выпить из кубка, держа его вниз головой. Это была попытка воспроизвести сцену, когда из трофея подобным образом выпил сам Овечкин во время празднования в Вашингтоне.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».