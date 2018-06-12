Клюшку Бурмистрова с финала Кубка Гагарина выставили на аукционе

Фонд «День добрых дел» запустил благотворительный электронный аукцион на своём официальном сайте. Минимум раз в месяц на нём известные личности – артисты, спортсмены и бизнесмены, будут выставлять на продажу дорогие им вещи. Все деньги, полученные от торгов, пойдут в помощь подопечным фонда.

Первым лотом стала клюшка с автографом центрального нападающего «Ак Барса» Александра Бурмистрова. Именно с ней он выступал в победном для казанской команды матче в Кубке Гагарина, информирует «Спорт Бизнес Online».

Стартовая цена этого знакового лота составила 1 тыс. рублей. Продавать знаковую клюшку будут по 24 июня 2018 года. Минимальная сумма для поднятия ставки — 200 рублей. Участие в аукционе не требует взносов. На данный момент цена лота составляет 7 тыс. рублей.

«Вырученные деньги пойдут на «Мебель для особенных детей». В рамках этого проекта фонд обеспечивает тяжелобольных детей специальной реабилитационной мебелью, необходимой для комфортной жизни детей с диагнозом «детский церебральный паралич». Мебель производится в Казани по заказу фонда. В рамках проекта такой мебелью обеспечены уже более 1300 нуждающихся в них семей по всей стране», — сообщается на сайте фонда.