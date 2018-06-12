Бывший игрок «Ак Барса» и «Химика» Ян Бенда завершил карьеру в возрасте 46 лет

Бывший игрок «Ак Барса» Ян Бенда завершил карьеру, информирует eliteprospects.com. 46-летний хоккеист последние шесть сезонов провёл в низших дивизионах чемпионата Германии, выступая за «Дрезднер», «Деггендорфер» и «Мемминген».

Бенда выступал в российских клубах ещё во времена Суперлиги. Немецкий хоккеист провёл три сезона за «Ак Барс» (2001-2004), а в сезоне-2004/05 играл за «Северсталь» и «Химик». В общей сложности хоккеист забросил 37 шайб и сделал 72 голевые передачи в 214 матчах в рамках чемпионатов России.

Бенда трижды принимал участие в Олимпийских играх (1994, 1998 и 2002), также на его счету есть опыт выступления в Кубке Мира-1996.