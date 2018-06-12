«Твиттер» Кубка Стэнли — о праздновании «Вашингтона»: Лучший. Уик-энд. В истории

Официальный «твиттер» Кубка Стэнли подвёл итоги празднования победы игроками «Вашингтон Кэпиталз».

«Лучший. Уик-энд. В истории», – говорится в официальном сообщении.

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1 в финале Кубка Стэнли 2018 года. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году. «Столичные» впервые за 20 лет вышли в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги. В последний раз это случалось в сезоне-1997/98. Тогда «Вашингтон» всухую проиграл финальную серию «Детройт Ред Уингз» — 0-4. Сегодня, 12 июня, состоится чемпионский парад «Кэпиталз» в Вашингтоне.