Бульин: в 16 лет Овечкин мог подраться с ветеранами «Динамо», получал, но не ныл

Тренер «Югры» Владислав Бульин поделился воспоминаниями о молодом форварде Александре Овечкине, с которым играл вместе за московское «Динамо» в 2003-2005 годах.

«Уже в 16 лет Овечкин был крепким мужичком. Всех уважал, но никого не боялся. На тренировках мог подраться с ветеранами команды, получал, но не ныл, а только пахал. Видели, как в финале с «Вегас Голден Найтс» Овечкину на лавке для запасных в лицо прилетела шайба – и он даже не моргнул? Вот и в «Динамо» тех лет Сашка никогда не моргал…

Тогда смотрел на Овечкина глазами игрока, а не тренера. Но теперь понимаю: всё – гены, характер, талант, фанатизм – говорили, что Овечкина ждет суперзвёздная карьера. Очень хочется, чтобы в российском хоккее, и в частности в «Югре», было как можно больше мальчишек с таким характером. Мы всем нашим тренерским штабом надеемся, что юниоров с задатками Овечкина в Ханты-Мансийске найдём и вырастим. Тогда задача по возвращению в КХЛ станет абсолютно реальной», — цитирует Бульина Russia-Hockey.