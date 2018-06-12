Защитник «Колорадо» Жирар уснул за рулём «Шевроле» и попал в аварию

Защитник «Колорадо Эвеланш» Самуэль Жирар уснул за рулём «Шевроле Камаро» и попал в аварию, информирует TVA nouvelles.

Сообщается, что хоккеист возвращался с благотворительной вечеринки. 20-летний хоккеист был доставлен в больницу на скорой помощи. Канадский защитник избежал серьёзных травм. Отмечается, что машина «Шевроле Камаро» была предоставлена ему компанией, с которой он сотрудничает.

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Жирар был выбран во втором раунде драфта НХЛ-2016 «Нэшвилл Предаторз» под общим 47-м номером. В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, в 5 матчах регулярного сезона за «хищников» забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу, после чего стал участником трёхстороннего обмена с «Колорадо» и «Оттавой Сенаторз». В 68 играх «регулярки» за «лавин» он набрал 20 (3+17) очков, в плей-офф сыграл 3 игры и баллами не отметился.