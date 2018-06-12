Кузнецов сфотографировался с женой и дочкой, сидящей на Кубке Стэнли

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выложил в свой «инстаграм» фотографию с женой и дочкой, сидящей на Кубке Стэнли.

«Спасибо всем за поздравления. Великолепный год. Спасибо, фанаты «Кэпиталз», вы лучшие», – написал Кузнецов.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Кузнецова.

Кузнецов стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли с 32 (12+20) очками в 24 матчах и занял второе место в голосовании на «Конн Смайт Трофи».

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1 в финале Кубка Стэнли 2018 года. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году. «Столичные» впервые за 20 лет вышли в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги. В последний раз это случалось в сезоне-1997/98. Тогда «Вашингтон» всухую проиграл финальную серию «Детройт Ред Уингз» — 0-4. Сегодня, 12 июня, состоится чемпионский парад «Кэпиталз» в Вашингтоне.