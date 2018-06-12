Защитник Никита Лямкин привёз кубок Гагарина в родной Бийск

Воспитанник барнаульского «Мотора» Никита Лямкин, завоевавший Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», провёл ряд мероприятий в родном Бийске.

«На встрече, которая прошла у спорткомплекса «Заря», побывали юные и взрослые любители хоккея, представители спортклуба «Лицей» и некоторых других спортивных и образовательных организаций города, руководители администрации Бийска. Никита Лямкин представил бийчанам кубок Гагарина, рассказал о своём пути в хоккее и отметил, что никогда не забывал про малую родину – город Бийск.

Горожане приветствовали своего земляка, ему вручили памятные почётные знаки, в том числе и от имени администрации города (вручал мэр Бийска Александр Студеникин). Хоккеист сфотографировался на память с детскими хоккейными командами города, а также раздал автографы всем желающим, которых, к слову, было немало», — сообщает интернет-портал «Бийский рабочий».

Фото: Официальный сайт КХЛ