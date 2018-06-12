Источник: Экман-Ларссон подпишет новый контракт с «Аризоной» на $ 64 млн

Как сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер в своём «твиттере», защитник Оливер Экман-Ларссон близок к подписанию нового контракта со своим клубом «Аризона Койотс». По имеющейся информации, стороны согласовали контракт на восемь лет, зарплата игрока за сезон будет около $ 8 млн.



26-летний Экман-Ларссон набрал 42 (14+28) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-28», 44 минутах штрафа и среднем игровом времени 23:40.

10 хоккеистов, которые никак не могут выиграть Кубок Стэнли Последуют ли они примеру Александра Овечкина?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»