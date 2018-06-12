Мезин: вылет из элиты ЧМ может оказаться полезным для Беларуси

Известный тренер Андрей Мезин отметил, что вылет Беларуси из элиты ЧМ может стать для команды положительным фактором.



«Начинаю склоняться к мысли, что вылет для нашего хоккея может оказаться и полезным. В последние годы проблемы были налицо. Сборную критиковали, но она как-то цеплялась за элиту. Потом — разнос руководства, но всё по большому счёту оставалось как было. Может, хоть сейчас встряска произойдёт. В “Динамо”, Экстралиге, школах.



Раньше ведь и правда справлялись с выдачей качественного продукта. Потому что конкуренция была сумасшедшая. И для тех, кто её выдержал, потом уже было всё равно, кто перед ним на льду — словенец или канадец. А сейчас всё размыто», — цитирует Мезина «Прессбол».