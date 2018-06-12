Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Сцена на чемпионском параде «Вашингтона» украшена надписью «Чемпионы мира»

Сцена на чемпионском параде «Вашингтона» украшена надписью «Чемпионы мира»
Хоккей / НХЛ

В Вашингтоне начинается чемпионский парад клуба «Вашингтон Кэпиталз», который впервые в своей истории выиграл кубок Стэнли — главный трофей Национальной хоккейной лиги. Сцена, на которую будут выходить хоккеисты, украшена надписью «Чемпионы мира».

Напомним, на пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» журналиста Нила Гринберга.

«Ты просто зверь!» Овечкин и Холтби напоили комика из кубка вниз головой
Веселье «Вашингтона» продолжается на национальном телевидении США.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент