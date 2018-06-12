«Чикаго» подписал контракт с 29-м номером драфта-2017

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт новичка с финским защитником Хенри Йокихарью, информирует официальный сайт команды. Соглашение с 29-м номером драфта-2017 рассчитано на трёхлетний срок.



В сезоне-2017/18 18-летний хоккеист выступал в Западной хоккейной лиге за «Портленд Винтерхокс». В 63 матчах защитнику удалось записать в свой актив 71 (12+59) балл при показателе полезности "+47" и 14 минутах штрафного времени. Также Йокихарью выступал за сборную Финляндии на чемпионате мира среди игроков до 20 лет и играл за основную сборную на Евротуре.



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