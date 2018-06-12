«Вашингтон» сделал командное фото с тремя выигранными трофеями

Хоккеисты и тренеры клуба «Вашингтон Кэпиталз» сделали командное фото вместе с тремя трофеями, выигранными в минувшем сезоне — «Конн Смайт Трофи», призом принца Уэльского и Кубком Стэнли. Напомним, «столичные» впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли.



На пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

Посмотреть командное фото клуба также можно в официальном «твиттере» журналиста Тома Гуллитти.

«Ты просто зверь!» Овечкин и Холтби напоили комика из кубка вниз головой Веселье «Вашингтона» продолжается на национальном телевидении США.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»