Рестлер Triple H подарил «Вашингтону» чемпионский пояс WWE

Клуб «Вашингтон Кэпиталз», впервые одержавший победу в Кубке Стэнли, получил в подарок от известного рестлера Triple H и WWE чемпионский пояс. Напомним, ранее Пол Майкл Левек, выступающий под псевдонимом Triple H, поздравил «Вашингтон Кэпиталс» и предложил в подарок пояс.



Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» команды.