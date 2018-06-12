Александр Овечкин исполнил зажигательный танец в раздевалке «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил зажигательный танец в раздевалке команды. Как видно на подписи к видео, его снял партнёр Овечкина — Деванте Смит-Пелли. Напомним, «столичные» впервые в своей истории одержали победу в Кубке Стэнли, сейчас в Вашингтоне проходит чемпионский парад команды.



Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» NBC Sport.

«Ты просто зверь!» Овечкин и Холтби напоили комика из кубка вниз головой Веселье «Вашингтона» продолжается на национальном телевидении США.

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