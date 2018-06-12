Кастэнс: понимаю, что русская машина не ломается, но стойкость Овечкина поражает

Североамериканский журналист Крэйг Кастэнс прокомментировал танец капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в раздевалке клуба.



Напомним, «столичные» впервые в своей истории одержали победу в Кубке Стэнли, сейчас в Вашингтоне проходит чемпионский парад команды. На пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).



«Понимаю, что русская машина не ломается, но стойкость Овечкина поражает», — написал журналист в своём «твиттере».

Александр Овечкин исполнил зажигательный танец в раздевалке «Вашингтона»