На параде «Вашингтона» висит плакат «Овечкина — в президенты»

«Вашингтон Кэпиталз» отмечает свою первую победу в Кубке Стэнли, сейчас в городе проходит чемпионский парад. На одном из плакатов написано: «Овечкина — в президенты».



Напомним, «столичные» впервые в своей истории одержали победу в Кубке Стэнли, сейчас в Вашингтоне проходит чемпионский парад команды. На пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).



Посмотреть фото также можно в «твиттере».

«Ты просто зверь!» Овечкин и Холтби напоили комика из кубка вниз головой Веселье «Вашингтона» продолжается на национальном телевидении США.

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