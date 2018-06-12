Порцлайн: «Коламбусу» придётся нелегко с контрактами Бобровского и Панарина

Североамериканский журналист Аарон Порцлайн выразил уверенность, что клубу «Коламбус Блю Джекетс» будет непросто подписать новые контракты с голкипером Сергеем Бобровским и нападающим Артемием Панариным. Напомним, действующие контракты обоих россиян заканчиваются после сезона-2018/19.



«Пока „Коламбус“ не встречался с агентом Панарина по поводу нового контракта, но скоро они должны будут провести встречу. Логично, что „мундиры“ предложат российскому нападающему контракт на восемь лет. Но договориться может быть непросто — больше Панарина за последние три сезона набрали очков только шесть хоккеистов.

Ещё меньше ясности с контрактом Бобровского. Он впервые может использовать угрозу ухода в качестве свободного агента, а ведь он успел добиться нескольких больших успехов", — цитирует журналиста The Athletic.