«Вегас» подписал контракт с серебряным призёром ОИ-2018

Клуб «Вегас Голден Найтс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с немецким нападающим Бруксом Мачеком. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, зарплата составит $ 650 тыс.



Мачек сезон-2017/18 отыграл в немецком клубе «Ред Булл», в 50 матчах регулярного чемпионата записав на свой счёт 44 (26+18) очка при показателе полезности "+20" и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард набрал 15 (8+7) баллов. Мачек — серебряный призёр Олимпийских игр—2018, заработав на турнире 5 (3+2) очков.