«Вашингтон» поздравил «Вегас», выкупив для этого разворот в газете

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» выкупил разворот в одной из газет Лас-Вегаса, чтобы поздравить клуб «Вегас Голден Найтс» с успешным дебютным сезоном в НХЛ. Напомним, в финале Кубка Стэнли «Вашингтон» победил «Вегас» со счётом 4-1, впервые в своей истории взяв главный трофей НХЛ.
«Поздравляем „Вегас“ с самым успешным дебютным сезоном в истории профессионального спорта», — указано в заголовке газетного разворота.
Посмотреть фото можно также в «Твиттере».
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