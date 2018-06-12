Живой звук финала «Вашингтон» — «Вегас»: решающий пятый матч

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал подборку моментов пятого матча финальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии), на которых слышны разговоры игроков, тренеров и судей.



Напомним, «Вашингтон» в этом матче оформил первую в своей истории победу в Кубке Стэнли. На пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

«Ты просто зверь!» Овечкин и Холтби напоили комика из кубка вниз головой Веселье «Вашингтона» продолжается на национальном телевидении США.

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