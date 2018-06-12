Рутерфорд прокомментировал разногласия между Кесселом и Салливаном

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о конфликте между главным тренером Майком Салливаном и нападающим Филом Кесселом.



«Думаю, всё будет хорошо. Надо ли им встречаться? Не уверен, что в этом есть необходимость. Если она всё же существует, они сами это поймут. Я знаю Фила, знаю Салливана, знаю, что они оба хотят побеждать. Поэтому, когда они соберутся в тренировочном лагере, всё будет как обычно», — приводит слова Рутерфорда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.