Бекстрём: наконец-то «Вашингтон» стал играть в хоккей так, как умеет веселиться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём обратился к болельщикам во время чемпионского парада команды, посвящённого первой победе «столичных» в Кубке Стэнли. Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).



«Простите за мой сорвавшийся голос. Последние несколько дней были тяжёлыми, но классными. Наконец-то мы начали играть в хоккей так же, как мы веселимся», — приводит слова Бекстрёма североамериканский журналист Стивен Уайно в своём «твиттере».

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