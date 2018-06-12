Овечкин — о чемпионском параде: просто чума, ребята отрываются на полную

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к болельщикам во время чемпионского парада команды, посвящённого первой победе «столичных» в Кубке Стэнли.



«Как дела, крошки? Сколько тут людей! Мы знали, что будет безумие, но тут просто чума! Вы, ребята, отрываетесь на полную. Вы поддерживали нас точно так же, как наши семьи. Спасибо вам, детки! Как сказал Оши, попробуем выиграть и два года подряд! И последнее — перед сезоном мы сказали: «Мы не будем отстоем в этом году». И мы — чемпионы!» — приводит слова Овечкина в своём «твиттере» журналист Стивен Уайно.

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