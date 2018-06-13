Вчера, 12 июня, в Вашингтоне состоялся чемпионский парад «Вашингтон Кэпиталз» по случаю завоевания Кубка Стэнли 2018 года. «Столичные» на пути к трофею прошли «Коламбус Блю Джекетс», «Питтсбург Пингвинз», «Тампу-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс».

«Вашингтон» победил «Вегас» со счётом 4-1 в финале Кубка Стэнли 2018 года. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году. «Столичные» впервые за 20 лет вышли в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги. В последний раз это случалось в сезоне-1997/98. Тогда «Вашингтон» всухую проиграл финальную серию «Детройт Ред Уингз» — 0-4.

Лучшие моменты чемпионского парада «Вашингтона» можно посмотреть на «Чемпионате».