Фридман: любой клуб, который подпишет Войнова, спровоцирует жару в соцсетях

Известный североамериканский обозреватель канала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможность возвращения в НХЛ защитника Вячеслава Войнова.

«Войнов встречался с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном около месяца назад, но никакого решения по его дальнейшей судьбе не было принято. Насколько я понимаю, лига и профсоюз игроков будут работать над этим совместно, но в случае разногласий у Беттмэна есть право проводить формальное дисциплинарное слушание.

У «Лос-Анджелес Кингз», за который играл Войнов до 2014 года, сохранились права на Вячеслава, хотя контракт был расторгнут. Он находится в добровольном списке завершивших карьеру, как и Илья Ковальчук. Вспомните, прошлым летом было много слухов о возвращении Ильи, но любому, кто хотел бы его подписать, нужно было договариваться с «Нью-Джерси Дэвилз». Что же до Войнова, то любой клуб, который подпишет его или хотя бы подтвердит интерес, столкнётся с серьёзной жарой в социальных сетях. Из-за скользкой и чувствительной темы пока никто не хочет в этом признаваться», — отметил Фридман.