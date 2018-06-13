Брукс: упустить Ковальчука — позор для «Рейнджерс», он лучший свободный агент

Колумнист New York Post Ларри Брукс прокомментировал интерес «Нью-Йорк Рейнджерс» к российскому нападающему Илье Ковальчуку.

«Если руководство клуба не сумеет договориться с Ковальчуком и упустят его, то это будет огромной ошибкой. Илья — лучший свободный агент на рынке, к тому же сейчас он не будет требовать длинного контракта на шесть-семь лет. Ковальчук как раз тот тип игрока, которого сейчас нет у «синерубашечников»: он будет биться, вести за собой команду и играть с полной самоотдачей, доказывая свою состоятельность.

В 2012 году он забросил 14 шайб в плей-офф и был любимцем главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Жака Лемера. Знаете, я совсем не уверен, что «Лос-Анджелес Кингз» выиграл бы тот Кубок Стэнли, если бы Ковальчук был здоров в финале.

Если вы думаете, что он закончился как игрок после завершения карьеры в НХЛ, то заблуждаетесь. Ковальчук идеально подходит команде, которая ищет фундамент. Вокруг Ковальчука можно построить новое молодое ядро. Илья может стать той самой жизненно важной частью, которая по максимуму сократит процесс перестройки, который может, и часто так и случается, затянуться надолго. Будет позором потерять такого игрока, учитывая, что Ковальчук хотел присоединиться к «Рейнджерс», — написал Брукс в своей колонке.

Напомним, команда Джеффа Гортона и Глена Саттера является одним из главных фаворитов в борьбе за российского нападающего.