Панин: в Уфе любят хоккей намного больше, чем в Казани

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о противостоянии уфимцев со своим бывшим клубом «Ак Барсом» и об отношении к хоккею в двух городах.

«Я думаю, что в Уфе намного больше любят хоккей. Намного почётнее к нему относятся. Но в Уфе есть тонкая грань между тем, когда ты выигрываешь и проигрываешь. Когда ты выиграешь опредеёенное количество матчей, тебя все зрители любят, ты молодец, ты классный. Как только идёт череда поражений, мне в «Инстаграме» было пару сообщений: «Вы, *** прилетите, мы вас ***». А в Казани у меня «Инстаграма» не было.

В целом в Уфе положительное отношение. Получается менять сознание людей, что лучше поддержать, чем обосрать. Обосрать способен каждый, несложное дело. А поддержать человека и свою команду надо. Потому что в следующий раз, когда ты выиграешь, в телефоне будет старое сообщение с того же номера с текстом «молодцы», то ты человека просто пошлёшь.

В этом сезоне я ощутил, что такое «зелёное дерби». По накалу – это 80 процентов финала Кубка Гагарина, если не все 100. Потому что люди к этому событию готовятся, как в Татарстане, так и в Башкортостане. Они заваливают сообщениями с посылом: «Давайте выигрывайте, за эту победу мы простим вам всё». Думаю, что и для глав двух республик это многое значит. Республики находятся рядом, есть какое-то соперничество», — цитирует Панина «Спорт Бизнес Online».