Гулитти — о контракте Тротца: возможно, Барри обижен на руководство «Вашингтона»

Клубный журналист «Вашингтон Кэпиталз» Том Гулитти прокомментировал ситуацию с новым контрактом главного тренера «столичных» Барри Тротца.

«Контракт Тротца? Ответ на этот вопрос предстоит дать не только генеральному менеджеру Брайану Маклеллану, но и самому Тротцу, чей контракт истекает 1 июля.

После решающей победы над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче Маклеллан сказал следующее, имея в виду Тротца: «Если он хочет остаться, то останется». Это значит, что решение зависит от тренера, который в своё время говорил, что связывает своё будущее с «Вашингтоном».

Возможно, у Барри есть обида на клуб за то, что ему не предложили продлить контракт летом прошлого года или по ходу сезона. Если это так, то скоро мы об этом узнаем. Вероятно, «Кэпиталз» придётся увеличить зарплату, чтобы сохранить его.

За четыре сезона работы Тротца «Вашингтон» трижды занимал первое место в Столичном дивизионе, дважды завоевал Президентский кубок и один раз Кубок Стэнли. Сейчас в НХЛ есть только одна команда, в которой нет главного тренера — «Нью-Йорк Айлендерс. В этой связи вариантов трудоустройства у Тротца не так уж много. Но что, если какой-то клуб решит сменить наставника, узнав, что у него появилась возможность получить тренера, только что выигравшего Кубок Стэнли? Есть ещё один момент. У Тротца сложились хорошие отношения с игроками «Кэпиталз». Захочет ли он разорвать их?» — написал Гулитти в своей статье.