Борщевский: для «Вашингтона» главной на пути к кубку стала серия с «Питтсбургом»

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский поделился мнением о плей-офф НХЛ и победе «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли.

«Так получилось, что в последние годы май и июнь провожу в Торонто, где есть все возможности внимательно наблюдать за решающими сражениями за Кубком Стэнли. С победным результатом этого финала российских хоккеистов «Вашингтона» хотел бы поздравить. Но могу сказать, что серии «Питтсбург» – «Вашингтон» или «Вегас» – «Виннипег» по своему накалу и содержанию финалу ничуть не уступили, а где-то его даже превзошли. На мой взгляд, для того же «Вашингтона» главной на пути к Кубку Стэнли стала скорее серия с «Питтсбургом».

Уровень НХЛ? В последние годы средний уровень лиги значительно вырос. Сегодня практически все команды НХЛ действуют в четыре приблизительно равные по силам тройки, очень быстро принимаются решения при переходе из обороны в атаку, от каждого хоккеиста команды исходит голевая угроза. Причём в игре в каждом эпизоде участвуют все – и три форварда, и два защитника. Тотальный хоккей!

Эту тенденцию подтвердил и «Вашингтон», и предыдущий обладатель кубка «Питтсбург». Ну и отдельно можно сказать о «Вегасе», козырями которого стали не только элементы безупречной организации игры, но и реваншистские настроения хоккеистов. Этот фактор не надо недооценивать, нужно его учитывать и при работе в КХЛ», – цитирует Борщевского Russia-Hockey.