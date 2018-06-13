Маккензи: Ковальчук ищет контракт на 2-3 года, цена — минимум $ 6 млн за сезон

Известный обозреватель Боб Маккензи прокомментировал ситуацию с возвращением нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.

«Думаю, что Ковальчук всё ещё конкурентоспособен на уровне НХЛ. Он хороший нападающий с отличной статистикой в КХЛ. При этом нужно быть осторожным в своих ожиданиях от его игры, как от игры любого 35-летнего форварда. Вероятно, сейчас он ищет двух-трёхлетний контракт на сумму свыше $ 6 млн за сезон, поэтому это недешёвый вариант для клубов. Не знаю, сколько Ковальчук сможет забить — 15, 20, 25 или 30 голов, но от него ждут, что он сможет стабильно забивать.

Интерес «Сан-Хосе»? Это не неожиданность, ведь главным тренером «Шаркс» является Питер Дебур, под руководством которого Ковальчук успешно играл за «Нью-Джерси Дэвилз» в тот год, когда они дошли до финала Кубка Стэнли.

Что касается «Лос-Анджелеса», то клуб ищет забивного крайнего нападающего вроде Джеффа Скиннера или Макса Пачьоретти, которые доступны для обмена. Но при этом они также хотят оценить возможность подписания свободного агента, например Джеймса ван Римсдайка или Ковальчука.

Очевидно, что в борьбе за хоккеиста также участвуют «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Таким образом, поездка в Калифорнию была интересной, но на данный момент я не знаю, что выберет Ковальчук. Сейчас есть понимание, что Ковальчук хочет играть где-то в районе Нью-Йорка, но также он изучает и другие варианты, в том числе с клубами из Калифорнии», — сказал Маккензи в эфире радио Winnipeg’s TSN 1290.