Дебур: я очень любил Ковальчука в «Нью-Джерси», уверен, что у него ещё много сил

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал интерес «акул» к российскому нападающему Илье Ковальчуку. Дебур и Ковальчук, вместе работая в «Нью-Джерси Дэвилз», дошли до финала Кубка Стэнли—2012. Российский форвард являлся одним из любимых игроков своего наставника.

«Я очень любил Кови в «Нью-Джерси», мы вместе выходили в финал Кубка Стэнли. Он был очень важной частью команды, мне нравилось с ним работать. Я не видел его четыре или пять лет, но уверен, что у него ещё осталось много сил и желания играть. Мы с ним в хороших отношениях, я уважаю его как хоккеиста и человека», — сказал Дебур.