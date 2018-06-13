Тротц — о победе «Вашингтона»: это успех всего мира, мы — отражение общества

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц выступил с речью во время чемпионского парада своей команды в честь победы в Кубке Стэнли. Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

«Это успех всего мира. В нашей команде играют американцы, канадцы, русские, чехи, словаки, австралийцы, датчане. Это является отражением нашего общества. Мы были все вместе и всё преодолели. Любите нас, и мы сделаем это снова!» — сказал Тротц во время выступления перед болельщиками.