Рижское «Динамо» подписало контракт с 27-летним канадским форвардом

«Динамо» из Риги в официальном «твиттере» объявило о подписании соглашения с 27-летним нападающим из Канады Марком Занетти.

Последние три сезона этот хоккеист выступал в шведской лиге (SHL). В Северной Америке Занетти несколько лет отыграл в лиге Онтарио (OHL), а в 2012 году перебрался в Европу.

В сезоне-2017/18 Марк успел поиграть за шведские «Брюнас» и «ХВ-71». В общей сумме он провёл 45 матчей регулярного чемпионата, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф он сыграл два матча и не отметился баллами за результативность.