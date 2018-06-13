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«Витязь» подписал контракт с экс-тренером «Салавата» по физической подготовке

«Витязь» подписал контракт с экс-тренером «Салавата» по физической подготовке
Хоккей / КХЛ

Тренером по физической подготовке ХК «Витязь» назначен Алексей Селивёрстов, информирует официальный сайт подмосковного клуба.

С 2009 года Селивёрстов трудился в системе «Салавата Юлаева». До 2013 года он работал в клубе ВХЛ «Торос», с которым стал серебряным и бронзовым призёром ВХЛ, двукратным обладателем Кубка открытия ВХЛ, а также двукратным обладателем «Братины».

С 2013 по 2017 год Селивёрстов работал в качестве тренера «Салавата Юлаева» по общефизической подготовке. В составе команды он стал серебряным и бронзовым призёром КХЛ.

Стал известен план предсезонной подготовки «Витязя»
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